Ексберкутівці самі прийшли на суд у справі Майдану, але засідання перенесли через карантин

Колишні бійці спецпідрозділу "Беркут" Сергій Тамтура та Олександр Маринченко прийшли у Святошинський райсуд Києва, який мав 17 березня продовжити розгляд їхньої справи. Обох ексберкутівців підозрюють у розстрілах 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві. Однак суд відклали на 4 червня через карантин в Україні.

Зауважимо, що Тамтура і Маринченко – ексберкутівці, яких передали на окуповані території в межах обміну. Обоє після обміну повернулися до Києва.

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Суддя Сергій Дячук зазначив, що до сьогодні в суду немає будь-якої офіційної інформації щодо:

подальшої долі відсутніх обвинувачених у суді,

здійснення контролю за виконанням обраного раніше судом запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання,

порядку участі обвинувачених в обміні утримуваними особами, що відбувся 29 грудня 2019 року.

Суддя додав, що суду все відомо тільки зі ЗМІ.

"Суд підкреслює, що відсутність цієї офіційної інформації надалі може стати перешкодою для ухвалення судом присяжних інших процесуальних рішень. Суд присяжних, порадившись на місці, зважаючи на запровадженні у державі карантинні заходи, зважаючи на поширення карантинного заходу, вирішив перенести засідання на 12 годину 4 червня", – оголосив суддя.

Що відомо про обмін та повернення ексберкутівців