Экс-беркутовцы сами пришли на суд по делу Майдана, но заседание перенесли из-за карантина

Бывшие бойцы спецподразделения "Беркут" Сергей Тамтура и Александр Маринченко пришли в Святошинский райсуд Киева, который должен был 17 марта продолжить рассмотрение их дела. Обоих экс-беркутовцев подозревают в расстрелах 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве. Однако суд отложили на 4 июня из-за карантина в Украине.

Заметим, что Тамтура и Маринченко – экс-беркутовцы, которых передали на оккупированные территории в пределах обмена. Оба после обмена вернулись в Киев.

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Судья Сергей Дячук отметил, что до сих пор у суда нет какой-либо официальной информации относительно:

дальнейшей судьбы отсутствующих обвиняемых в суде,

осуществление контроля за выполнением избранной ранее судом меры пресечения в виде личного обязательства,

порядка участия обвиняемых в обмене удерживаемыми лицами, который состоялся 29 декабря 2019 года.

Судья добавил, что суду все известно только со СМИ.

"Суд подчеркивает, что отсутствие этой официальной информации в дальнейшем может стать препятствием для принятия судом присяжных других процессуальных решений. Суд присяжных, посовещавшись на месте, ввиду распространения карантинного мероприятия, решил перенести заседание на 12 часов 4 июня", – объявил судья.

Что известно об обмене и возвращении экс-беркутовцев