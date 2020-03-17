Экс-беркутовцы сами пришли на суд по делу Майдана, но заседание перенесли из-за карантина
Бывшие бойцы спецподразделения "Беркут" Сергей Тамтура и Александр Маринченко пришли в Святошинский райсуд Киева, который должен был 17 марта продолжить рассмотрение их дела. Обоих экс-беркутовцев подозревают в расстрелах 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве. Однако суд отложили на 4 июня из-за карантина в Украине.
Заметим, что Тамтура и Маринченко – экс-беркутовцы, которых передали на оккупированные территории в пределах обмена. Оба после обмена вернулись в Киев.
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Судья Сергей Дячук отметил, что до сих пор у суда нет какой-либо официальной информации относительно:
- дальнейшей судьбы отсутствующих обвиняемых в суде,
- осуществление контроля за выполнением избранной ранее судом меры пресечения в виде личного обязательства,
- порядка участия обвиняемых в обмене удерживаемыми лицами, который состоялся 29 декабря 2019 года.
Судья добавил, что суду все известно только со СМИ.
"Суд подчеркивает, что отсутствие этой официальной информации в дальнейшем может стать препятствием для принятия судом присяжных других процессуальных решений. Суд присяжных, посовещавшись на месте, ввиду распространения карантинного мероприятия, решил перенести заседание на 12 часов 4 июня", – объявил судья.
Что известно об обмене и возвращении экс-беркутовцев
- В декабре 2019 года суд отпустил из-под стражи под личное обязательство 5 экс-беркутовцев, чтобы обменять на следующий день на удерживаемых в плену боевиков украинцев.
- Всех этих экс-беркутовцев обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 людей на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.
- Экс-беркутовцы Александр Маринченко и Сергей Тамтура после обмена вернулись в Киев.
- Экс-беркутовцы Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин в Киев не вернулись. Однако относительно них действующей мерой пресечения – личное обязательство, то есть они должны явиться в суд по требованию прокуратуры или, собственно, суда. Адвокат этих 3 экс-беркутовцев заявил, что их пытаются вернуть в Киев.