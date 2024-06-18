"Легке поранення" виявилося смертельним: в Україні загинув ексдепутат партії Путіна

В Україні ліквідували російського ексдепутата Владіміра Дмітрієва. Він був членом партії "Єдіная Росія", однак згодом пішов добровольцем на війну.

Про це пишуть у російських телеграм-каналах. Відомо, що окупант загинув у лікарні після того, як в неї буцімто влучив безпілотник, передає 24 Канал.

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Наздогнала карма

Низка ворожих телеграм-каналів повідомляє, що на війні загинув ексдепутат партії Путіна "Єдіная Росія" Владімір Дмітрієв. Він жив у Чувашії, однак з початком так званої "сво" почав брати у ній участь.

Так, за інформацією ЗМІ, спочатку збирав "гуманітарну допомогу", а потім пішов на війну добровольцем. У мережі пишуть, що Дмітрієв отримав легке поранення й був госпіталізований. Однак карма наздогнала окупанта. Як пишуть місцеві тг-канали, згодом Дмітрієв загинув під час атаки безпілотників.



Російського ексдепутата ліквідували на війні / Фото з росЗМІ

Актуальна статистика втрат ворога

За інформацією росЗМІ, від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло щонайменше 10 російських депутатів. Однак варто наголосити, що це лише публічно підтверджені випадки. Реальна кількість ліквідованих російських чиновників може бути значно більшою.

Російська армія продовжує зазнавати колосальних втрат в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив понад пів мільйона особового складу, серед яких вбиті й поранені, а також тисячі одиниць техніки, реальну вартість яких складно оцінити.

Так, станом на 17 червня 2024 року Росія втратила: