Ексдепутатам з Севастополя оголосили підозри у приховуванні окупації Криму

Прокуроратура змінила підозру для 2 колишніх депутатів Севастополя. Раніше їм інкримінували державну зраду, а тепер – сприяння окупації півострова.

У чому підозрюють колишніх депутатів

За даними слідства, підозрювані приховували факт окупації Криму Росією. Тоді вони були депутатами Севастопольської міської ради і злочином займалися спільно з колегами.

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Аби легітимізувати дії держави-окупанта, у березні 2014 року депутати схвалили низку постанов щодо проведення так званого "загальнокримського референдуму", "незалежності АР Крим та міста Севастополя", "створення Республіки Крим", прийняття Севастополя до складу Росії тощо.

Після окупації півострова, підозрювані продовжили свою діяльність у незаконно створеному органі "законодавчі збори міста Севастополя", забезпечуючи його функціонування,

– розповіли у прокуратурі.

Надалі, у ролі так званих "депутатів" окупаційних партій "Единая Россия" та "ЛДПР" балотувались під час незаконних виборів до вигаданих "законодавчих зборів".

Так, підозрювані надавали допомогу представникам Росії у підривній діяльності проти України. Крім того, вони перейшли на бік ворога та сприяли становленню окупаційної влади Росії шляхом безпосередньої участі у незаконно створених органах влади.

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