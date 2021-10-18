Ексдержсекретар США Колін Пауелл помер від коронавірусу

Колишній очільник Держдепу США Колін Пауелл помер внаслідок ускладнень від коронавірусу. Політику було 84 роки, про його смерть повідомила родина у соцмережах.

Як повідомила у фейсбуці сім'я Пауелла, першого темношкірого держсекретаря США не стало вранці 18 жовтня.

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Про смерть політика повідомила його сім'я

Ми втратили чудового і люблячого чоловіка, батька, дідуся і визначного американця,

– написали рідні.

Родичі померлого зауважили, що причиною його смерті стали ускладнення після коронавірусу, при цьому вони додали, що політик був повністю вакцинований проти COVID-19.

Коротка біографія генерала Коліна Пауелла:

Народився у 1937 році у сім'ї вихідців з Ямайки.

У Нью-Йорку отримав ступінь бакалавра з геології.

Учасник війни у В'єтнамі, після повернення вступив до Університету імені Джорджа Вашингтона.

Уже з 1970-х роках працював у Міністерстві оборони США.

У 1986 році отримав посаду заступника голови Ради нацбезпеки США. Був радником з питань нацбезпеки президента Рейгана.

Коли Пауелл був головою комітету об'єднаних штабів, США успішно провели операцію у Панамі, операцію "Буря в пустелі".

У 2001 році під час каденції Джорджа Буша-молодшого став держсекретарем США.

На цій посаді Пауелл пробув до 2005 року.

Текст публікації родини Пауелла:



Генерал Колін Л. Пауелл, колишній держсекретар США та голова Об'єднаного штабу начальників штабів, помер сьогодні вранці через ускладнення, спричинені COVID-19. Він був повністю вакцинований. Ми хочемо подякувати медичному персоналу Національного медичного центру імені Уолтера Рід за турботливе лікування. Ми втратили чудового і люблячого чоловіка, батька, діда та чудового американця.