Торгував хот-догами у Петербурзі: ексдиректор ЦРУ розповів, як Путін вигодував Пригожина

Владімір Путін в історії із заколотом загиблого Євгенія Пригожина довів, що він таки головний. Водночас кремлівський диктатор відчув "певний холодок" через бунт колишнього ватажка вагнерівців, якого сам і "вивів у люди".

Про це в інтерв'ю сайту 24 Каналу сказав колишній директор ЦРУ Девід Петреус. Він висловив переконання, що заколот Пригожина, про смерть якого повідомили в Росії, був реальним.

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Петреус пояснив, що спровокувало заколот Пригожина

На думку Петреуса, Пригожина до заколоту змусили міністр оборони Росії Сергєй Шойгу та голова генштабу Валєрій Герасимов, коли сказали, що розірвуть контракти з ватажком вагнерівців.

Інтерв'ю з колишнім директором ЦРУ Девідом Петреусом: дивіться відео

Як сказав Петреус, Росія фактично залишала Пригожина без фінансування, що для глави ПВК "Вагнера" було загрозою існування.

Також свою роль зіграло те, що міноборони Росії вимагало, щоб вагнерівці уклали контракт.

Вони також заявили, що усі вагнерівці повинні підписати контракти з міністерством оборони Росії, і Пригожин би втратив над ними контроль. І в Пригожина стався, м'яко кажучи, нервовий зрив. Він переоцінив свої сили, діяв на емоціях, і пішов на Москву, не дійшов до неї якихось двісті миль,

– сказав Петреус.

Чому Путін вирішив зберегти вагнерівців

Колишній директор ЦРУ зазначив, що Путін, попри заколот, все ж вирішив зберегти для Росії вагнерівці, адже це "дуже важливий інструмент міжнародної політики".

Петреус вважає, що те, що Пригожина пробачили, обрізало йому крила. Річ у тім, що вагнерівцям довелося обирати між контрактом з міноборони Росії чи відправленням додому або в Білорусь.

Зрештою вагнерівці вибрали Білорусь, де й почали розміщуватися після заколоту.

І там ми бачимо принаймні один тренувальний табір вагнерівців, які навчають білоруських солдатів. Але для тих, хто у Кремлі, це такий дуже потужний сигнал, перша тріщина у цьому внутрішньому колі,

– сказав він.

Як Путін допоміг Пригожину здобути вплив

Петреус пригадав, що за Пригожиним завжди стояв Путін, який допоміг ватажку вагнерівців здобути вплив.

Пригожина вигодував Путін, особисто, знайшов його у Петербурзі, коли той вийшов з тюрми і з лотка торгував хот-догами, потім заснував ресторан і зайнявся постачанням харчів для військових, що зробило його дуже заможним і дало можливість фінансувати вагнерівців,

– сказав колишній директор ЦРУ.

Врешті-решт, за словами Петреуса, Путін в історії із заколотом Пригожина довів, що він таки головний.

"Але тут головна справа була в підтримці Пригожина Путіним. І в цій ситуації Путін довів, що він таки головний, але певний холодок у нього по спині такі пробіг. І за цією спиною почали перешіптуватися, обережно, але почали. Коли критикуєш імператора, то треба триматися подалі від відкритих вікон та парасольок у сонячну погоду", – резюмував він.