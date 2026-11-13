Ексгенпрокурор Руслан Кравченко заявив, що розслідування НАБУ та САП навмисно підривають переговори щодо завершення війни. За його словами, дії українських антикорупційних органів послаблюють Володимира Зеленського.

Як повідомляє американське видання Washington Examiner, колишній посадовець стверджує, що українські антикорупційні структури нібито перебувають під зовнішнім контролем і діють в інтересах ворожої сторони. Західне медіа водночас описує його як жертву внутрішнього політичного тиску, змушену покинути країну через побоювання помсти.

Що заявив Кравченко

За твердженнями Кравченка, активізація дій антикорупційних органів проти нього стала наслідком відкритих ним проваджень щодо керівництва цих інституцій. Він запевняє, що саме цей конфлікт спричинив його відставку та подальший виїзд за межі України.

Ексгенпрокурор заявив американським журналістам, що робота детективів спрямована на блокування міжнародних мирних ініціатив Дональда Трампа. Він наголосив, що розслідування завдають удару по українській владі саме в момент підготовки до можливих переговорів щодо припинення війни.

Ми бачимо, що вигоду отримує лише Росія. Головна мета (НАБУ та САП) – щоб президент України та його команда нічого не досягли, і команда Трампа теж не досягла успіху,

– заявив Кравченко в інтерв'ю.

Він закликав адміністрацію Трампа розслідувати "корупцію в антикорупційних агентствах" та "злочини, скоєні в НАБУ та САП", а також провести незалежний аудит за участю правоохоронних органів США.

За інформацією Центру протидії корупції, такими публічними виступами в іноземній пресі Кравченко намагається сформувати підґрунтя для легалізації за кордоном. Організація зазначає, що головною метою подібної риторики є отримання статусу політичного біженця на території Австрії.

До слова, генерал Сергій Дука, якого 13 листопада звільнили із СІЗО, теж звинуватив НАБУ у підриві переговорної позиції України.

За його словами, дії антикорупційних органів нібито змушують Україну "йти на поступки" у переговорах з Росією.