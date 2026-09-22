Ексгенпрокурор Кравченко виїхав з України на преміумтаксі замість службового авто, – медіа

Колишній очільник Офісу генпрокурора перетнув державний кордон на елітному пасажирському мінівені, проігнорувавши заявлений службовий транспорт. Наразі точне місцеперебування експосадовця залишається невідомим, проте розглядаються кілька країн.

Як повідомляє "Українська правда" із посиланням на джерела в правоохоронних органах, Руслан Кравченко виїхав у ніч на 14 вересня через пункт пропуску "Шегині – Медика". Журналіст Михайло Ткач з'ясував, що для поїздки він найняв таксі марки Mercedes-Benz V-класу, яке належить компанії "Андреоллі".

Деталі виїзду за кордон

За кермом елітного авто перебував водій, зареєстрований як фізична особа-підприємець у сфері перевезень.

Цікаво, що у документах на відрядження до Парижа, які Кравченко підписував особисто, зазначалося використання службового автомобіля. Відповідно, послуги преміального таксі він оплачував із власної кишені, а не за рахунок державних добових.

Куди саме вирушив колишній генеральний прокурор після перетину польського кордону, наразі достеменно невідомо.

Наші джерела в правоохоронних і політичних колах продовжують говорити про те, що він обирав начебто між Австрією, Віднем і Дубаєм,

– зазначив Михайло Ткач.

Що передувало звільненню?

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, за півтори години до виїзду з країни Кравченко офіційно відмовився від державної охорони.

Свою поїздку він намагався виправдати участю в слуханнях ПАРЄ щодо українських дітей. Проте представники асамблеї спростували цю інформацію, заявивши, що не запрошували українського прокурора.

Офіційне відрядження посадовця завершилося ще 18 вересня, але на робочому місці він так і не з'явився.

Вже 21 вересня Верховна Рада остаточно підтримала його звільнення з органів прокуратури на тлі скандалу з розслідуванням НАБУ щодо "кришування" шахрайських кол-центрів.