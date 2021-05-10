Після кількох днів пошуку: ексглава лікарні, де лежав Навальний, сам вийшов з лісу

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Олександр Мураховський через декілька днів після зникнення під час полювання у лісі сам вийшов до людей. Наразі медик нормально почувається, однак все-таки вирішив пройти обстеження у лікарні.

Джерело:

Интерфакс

Мураховський вийшов до людей у районі села Басли. Зниклого помітили на відстані приблизно 15 кілометрів від місця, де раніше знайшли його квадроцикл.

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Деталі про зникнення Мураховського

  • Ексочільник лікарні в Омську, куди після отруєння госпіталізували опозиціонера Олексія Навального, зник ще ще 7 травня.
  • Він виїхав на квадроциклі з місцевої мисливської бази. 
  • Знайомі Мураховського повідомили про його зникнення 8 травня.
  • Поліція та волонтери розпочали пошуки. Їх суттєво ускладнювало те, що ліс розташований у заболоченій місцевості.

Мураховський і Навальний: головне

  • Саме Мураховський активно заперечував версію з отруєнням опозиціонера. Медик не називав точного діагноза, однак розповідав, що критичний стан політика спровокували інші причини.
  • Окрім того, Мураховський був активним противником транспортування Навального на лікування до Німеччини.