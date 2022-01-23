Ексглава ВМС Німеччини Шенбах потрапив у базу "Миротворця"

Ексглава ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах потрапив у базу "Миротворця". На сайті мовиться, що військовий брав участь в актах гуманітарної агресії проти України.

Також у базі "Миротворця" Шенбах опинився за участь у спробах легалізації окупації Крим російськими загарбниками. Відповідну цинічну заяву німецький військовий зробив під час виступу на конференції в Індії.

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Цинічна заява Шенбах

Екскомандувач німецьких військово-морських сил Кай-Ахім Шенбах заявив, що Крим начебто ніколи не повернеться до складу України. Окрім того, військовий "відзначився" скандальною заявою щодо очільника Кремля Володимира Путіна.

Та насправді він просто хоче поваги. Але боже, для нас проявити трохи поваги – це нічого не коштує. Тож якби я вирішував, то краще дати йому ту повагу, якої він вимагає, а може і заслуговує,

– заявив Шенбах.



Шенбах потрапив у базу "Миротворця" / Скриншот 24 каналу

Реакція Міноборони Німеччини

У Міноборони Німеччини відразу повідомили, що слова Шенбаха аж ніяк не співпадають з офіційною позицією Берліна щодо окупації Криму.

ЗМІ повідомили, що Шенбах подав у відставку. Міністерка оборони Крістін Ламбрехт та генеральний інспектор німецьких збройних сил Еберхард Цорн прийняли його заяву.

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