Ексглаву "Приватбанку" Дубілета взяли під арешт в Ізраїлі, – Лещенко

В Ізраїлі затримали колишнього очільника "Приватбанку" Олександра Дубілета. Наразі він перебуває під домашнім арештом.

Відповідна інформація поширюється у "високих кабінетах у Києві". Про це повідомив журналіст Сергій Лещенко з посиланням на власні джерела.

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Дубілета затримали в Ізраїлі, – Лещенко

У ексглави українського банку правоохоронці вилучили ізраїльський паспорт. А автомобіль, яким він користувався в Ізраїлі, стоїть на майданчику поліції.

Дубілет повинен перебувати в будинку, де він проживав останні місяці після виїзду з України. За словами Лещенка, це власність Ігоря Коломойського в місті Герцлія, яку оформлено на сестру олігарха.

Наразі Національне антикорупційне бюро України направило затриманому документи про підозру в справі "Приватбанку". Крім цього, експосадовця перевіряють також в ізраїльській справі щодо закупівлі вугілля для "Центренерго".

У чому підозрюють Дубілета

Олександр Дубілет обіймав посаду голови правління "Приватбанку" з 1997 року по 2016 рік.

23 лютого 2021 року йому та ще двом високопосадовцям повідомили про підозру. Їх звинувачують у розтраті чужого майна на суму 136 мільйонів гривень.

За даними Офісу генпрокурора, вони протиправно виплатили додаткову винагороду на користь пов'язаної з банком страхової компанії за наявними депозитними договорами з нею. Щоб прикрити розтрату грошей "Приватбанку", експосадовці підробили рішення заднім числом.

29 березня НАБУ оголосило Дубілета в розшук. А вже 2 червня Вищий антикорупційний суд заочно його арештував.

Втім 22 липня Антикорсуд скасував рішення про заочний арешт. Було прийнято рішення про повторний розгляд справи.

Текст публікації Сергія Лещенка

У високих кабінетах Києва циркулює інформація, що колишнього главу "Приватбанку" Олександра Дубілета взяли під домашній арешт в Ізраїлі. В нього, за словами джерел, вилучено ізраїльський паспорт, а автомобіль, яким він користувався, перебуває на майданчику поліції.

Дубілету наказано бути в будинку, де він проживав останні місяці після виїзду з України – це власність Ігоря Коломойського, оформлена на його сестру.

На сьогодні НАБУ направило Дубілету в Ізраїль документи про підозру в справі "Приватбанку". Також він перевіряється в ізраїльській справі про закупівлю вугілля для "Центренерго".