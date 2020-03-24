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      Ексголова Мінфіну Маркарова задекларувала коня, мільйонні доходи і квартиру у США

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      Маркарова подала декларацію про свої доходи / Пресслужба Кабміну

      Колишня міністерка фінансів Оксана Маркарова та її чоловік Данило Волинець володіють чималою кількістю нерухомості. На банківських рахунках подружжя має понад 20 мільйонів гривень та 80 тисяч доларів, а сама Маркарова є власницею племінного коня.

      У своїй декларації Маркарова вказала, що є власницею квартири в Києві площею 95 квадратних метрів. Водночас Волинець володіє квартирою у Львові на 98 квадратних метрів.

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      Чоловік Маркарової також має у власності земельну ділянку та гараж із житловими кімнатами на Львівщині. Володіє він і цілою низкою земельних ділянок та будинків на Київщині (Ворзель/Ірпінь). Загальна площа цих земель – понад 17 тисяч квадратних метрів.

      Волинець також є власником квартири у США на 278 квадратних метрів.

      Щодо транспорту, то Волинець має 2 елітних авто: Mercedes CL500 2007 року випуску та Тoyota Highlander 2015 року випуску. Маркарова вказала в декларації право на користування автомобілем Тoyota чоловіка.

      Маркарова володіє, серед іншого, племінним конем, ювелірними виробами брендів Patek Philippe і Tiffany & Co, а також творами мистецтва.

      Подружжя має у власності корпоративні права у низці компаній: "ТАМ Архітекта", "Зеніт ЛТД", "Престиж-інформ", "Транскон", "Фрегат", "Аншлаг". Також Маркарова і Волинець бенефіціарами в "Аккордбанку", "Трансконі", "Архітекті" та БЦ "Нивки".

      Маркарова та Волинець задекларували такі доходи за 2019 рік:

      • 690 тисяч гривень – зарплата Маркарової в Мінфіні;
      • 1 мільйон гривень – проценти Маркарової від "Аккордбанку";
      • 840 тисяч гривень – дохід Волинця від надання майна в оренду;
      • 3,1 мільйона гривень – проценти Волинця від "Аккордбанку";
      • 1 мільйон гривень – дохід Маркарової від відчуження цінних паперів і корпоративних прав;
      • 25,3 мільйона гривень – дохід Волинця від відчуження нерухомості;
      • 7,5 мільйона гривень – дохід Волинця від відчуження цінних паперів і корпоративних прав;
      • 1,6 мільйона гривень – зарплата, гонорари Волинця;
      • 163 тисячі гривень – пенсія Волинця.

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      На рахунках у банках подружжя має 80 тисяч доларів та понад 20 мільйонів гривень. В Маркарової також вказаний кредит у 200 тисяч гривень.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України е-декларування Новини політики Гроші Міністерство фінансів України Оксана Маркарова
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