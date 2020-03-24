Ексголова Мінфіну Маркарова задекларувала коня, мільйонні доходи і квартиру у США

Колишня міністерка фінансів Оксана Маркарова та її чоловік Данило Волинець володіють чималою кількістю нерухомості. На банківських рахунках подружжя має понад 20 мільйонів гривень та 80 тисяч доларів, а сама Маркарова є власницею племінного коня.

У своїй декларації Маркарова вказала, що є власницею квартири в Києві площею 95 квадратних метрів. Водночас Волинець володіє квартирою у Львові на 98 квадратних метрів.

Читайте також Кернес подав декларацію з мільйонними доходами та елітними годинниками

Чоловік Маркарової також має у власності земельну ділянку та гараж із житловими кімнатами на Львівщині. Володіє він і цілою низкою земельних ділянок та будинків на Київщині (Ворзель/Ірпінь). Загальна площа цих земель – понад 17 тисяч квадратних метрів.

Волинець також є власником квартири у США на 278 квадратних метрів.

Щодо транспорту, то Волинець має 2 елітних авто: Mercedes CL500 2007 року випуску та Тoyota Highlander 2015 року випуску. Маркарова вказала в декларації право на користування автомобілем Тoyota чоловіка.

Маркарова володіє, серед іншого, племінним конем, ювелірними виробами брендів Patek Philippe і Tiffany & Co, а також творами мистецтва.

Подружжя має у власності корпоративні права у низці компаній: "ТАМ Архітекта", "Зеніт ЛТД", "Престиж-інформ", "Транскон", "Фрегат", "Аншлаг". Також Маркарова і Волинець бенефіціарами в "Аккордбанку", "Трансконі", "Архітекті" та БЦ "Нивки".

Маркарова та Волинець задекларували такі доходи за 2019 рік:

690 тисяч гривень – зарплата Маркарової в Мінфіні;

1 мільйон гривень – проценти Маркарової від "Аккордбанку";

840 тисяч гривень – дохід Волинця від надання майна в оренду;

3,1 мільйона гривень – проценти Волинця від "Аккордбанку";

1 мільйон гривень – дохід Маркарової від відчуження цінних паперів і корпоративних прав;

25,3 мільйона гривень – дохід Волинця від відчуження нерухомості;

7,5 мільйона гривень – дохід Волинця від відчуження цінних паперів і корпоративних прав;

1,6 мільйона гривень – зарплата, гонорари Волинця;

163 тисячі гривень – пенсія Волинця.

Читайте також Єрмак купив Mercedes за 3 мільйони гривень напередодні карантину в Україні: деталі

На рахунках у банках подружжя має 80 тисяч доларів та понад 20 мільйонів гривень. В Маркарової також вказаний кредит у 200 тисяч гривень.