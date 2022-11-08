Ексголову Нацбанку Шевченка оголосили у міжнародний розшук, – ЦПК
Джерело:Центр протидії корупції
Кирила Шевченка – ексголову Нацбанку – оголосили у міжнародний розшук. Він виїхав з України по службовому паспорту.
Новину повідомив Центр протидії корупції з посиланням на засідання Вищого антикорупційного суду. Там Шевченку заочно обирають запобіжний захід.
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Ексголову Нацбанку Шевченка оголосили вже і у міжнародний розшук, а з України він виїжджав по службовому паспорту,
– мовиться у повідомленні.
Шевченко виїхав до Лондона у відрядження й не повернувся
Ще у вересні Шевченко виїхав до Лондона у відрядження. Воно завершилося вже через день. Водночас в Україну ексглава Нацбанку вже не повернувся. Він самостійно відправив себе у відпустку. Спершу вона мала тривати до 30 вересня, згодом – до 7 жовтня.
Вже 4 жовтня у соцмережі Шевченко повідомив, що йде у відставку. Таке рішення він пояснив проблемами зі здоров'ям. Тим часом вже через 2 дні НАБУ повідомило Шевченку про підозру. Він оперативно відреагував на повідомлення й заявив, що новинка стала неочікуваною для нього.
Тоді Шевченко розповів, що перебуває на лікуванні.
Адвокат каже, що Шевченко – у Відні
Адвокат Шевченка розповів, що наразі ексголова Нацбанку перебуває у Відні. Там він начебто став на консульський облік та орендував житло.
Зауважили, що у пості від 6 жовтня Шевченко вже стверджував, що перебуває на лікуванні. Тим часом адвокат надав медичний висновок від приватної клініки в Австрії, який датований 12 жовтня.
Конкретного діагнозу у висновку не зазначено. Окрім того, не вказано про потребу госпіталізації. Мовиться лише про рекомендацію лікарів провести певні діагностики, здати аналізи, а також – утриматися від поїздок на великі відстані.
У САП наголосили, що Шевченко мав би вже повернутися в Україну. Як підозрюваного його викликали на допит. Водночас Шевченко не прийшов.
"Оскільки він не прийшов, НАБУ та САП оголосили його у міжнародний розшук. До цього він був тільки в національному розшуку. За словами прокурора, Шевченко ухиляється від слідства та суду", – мовиться у повідомленні.
Шевченка оголосили у розшук у жовтні
- НАБУ оголосило Шевченка у розшук ще у жовтні.
- Тоді також почали розшукувати Дениса Чернишова й Олену Хмеленко – працівників Укргазбанку. Їх підозрюють у розкраданні 200 мільйонів гривень. Мовиться про період упродовж 2014 – 2019 років.
- Шевченко тоді наголосив, що начебто не переховується.