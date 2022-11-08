Ексголову Нацбанку Шевченка оголосили у міжнародний розшук, – ЦПК

Кирила Шевченка – ексголову Нацбанку – оголосили у міжнародний розшук. Він виїхав з України по службовому паспорту.

Новину повідомив Центр протидії корупції з посиланням на засідання Вищого антикорупційного суду. Там Шевченку заочно обирають запобіжний захід.

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​Ексголову Нацбанку Шевченка оголосили вже і у міжнародний розшук, а з України він виїжджав по службовому паспорту,

– мовиться у повідомленні.

Шевченко виїхав до Лондона у відрядження й не повернувся

Ще у вересні Шевченко виїхав до Лондона у відрядження. Воно завершилося вже через день. Водночас в Україну ексглава Нацбанку вже не повернувся. Він самостійно відправив себе у відпустку. Спершу вона мала тривати до 30 вересня, згодом – до 7 жовтня.

Вже 4 жовтня у соцмережі Шевченко повідомив, що йде у відставку. Таке рішення він пояснив проблемами зі здоров'ям. Тим часом вже через 2 дні НАБУ повідомило Шевченку про підозру. Він оперативно відреагував на повідомлення й заявив, що новинка стала неочікуваною для нього.

Тоді Шевченко розповів, що перебуває на лікуванні.

Адвокат каже, що Шевченко – у Відні

Адвокат Шевченка розповів, що наразі ексголова Нацбанку перебуває у Відні. Там він начебто став на консульський облік та орендував житло.

Зауважили, що у пості від 6 жовтня Шевченко вже стверджував, що перебуває на лікуванні. Тим часом адвокат надав медичний висновок від приватної клініки в Австрії, який датований 12 жовтня.

Конкретного діагнозу у висновку не зазначено. Окрім того, не вказано про потребу госпіталізації. Мовиться лише про рекомендацію лікарів провести певні діагностики, здати аналізи, а також – утриматися від поїздок на великі відстані.

У САП наголосили, що Шевченко мав би вже повернутися в Україну. Як підозрюваного його викликали на допит. Водночас Шевченко не прийшов.

"Оскільки він не прийшов, НАБУ та САП оголосили його у міжнародний розшук. До цього він був тільки в національному розшуку. За словами прокурора, Шевченко ухиляється від слідства та суду", – мовиться у повідомленні.

Шевченка оголосили у розшук у жовтні