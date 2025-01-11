Домовленість щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії – удар по Москві, – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав досягнуту домовленість між Києвом і Варшавою щодо ексгумацій польських жертв Волинської трагедії. Він зазначив, що це рішення є "ударом по Росії".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Сибігу в X. Міністр підкреслив, що ця угода є важливим кроком до зміцнення відносин України та Польщі.

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Чим важливе рішення щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії

Сибіга підтримав досягнуту домовленість між Києвом та Варшавою щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії.

Коментуючи заяву польського премʼєра Дональда Туска про початок ексгумації польських жертв трагедії, Сибіга зазначив, що Україна та Польща "поважають одна одну і разом захищаються від російського імперіалізму".

Кожне вирішене двостороннє питання – це удар по Москві,

– наголосив дипломат.

Крім того, він висловивши сподівання на "подальшу імплементацію домовленостей на основі взаємоповаги та взаємності".

До слова, Росія підготувала групу осіб, завданням яких було вплинути на вибори у Польщі. Голова Міністерства цифровізації країни заявив, що Росія веде з Польщею "теплу" кібервійну.