МЗС розповіло деталі рішення ексгумації жертв Волинської трагедії й назвало важливу умову

Україна та Польща нарешті дійшли згоди стосовно ексгумації тіл жертв Волинської трагедії. Наразі важливо, аби цей процес відбувався без політичних перешкод.

Таку позицію висловив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його брифінг.

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Як відбуватиметься ексгумація жертв

Як розповів представник українського відомства, важливо, щоб процес ексгумації відбувався на експертному, історичному технічному рівні, так як це і має бути. Наразі профільні інституції працюють над тим, щоб це відбувалося без політичних перешкод.

Важливе формулювання, яке було у спільній заяві – немає жодних перешкод, мається на увазі політичних перешкод, тобто міністри закордонних справ як політичні фігури констатують, що перешкод політичних на цьому шляху немає,

– пояснює речник.

За його словами, над цим працюють Український інститут національної пам'яті, міністерства культури обох країн, які підтримують регулярний контакт, робота триває у стандартному режимі. За останньою інформацією, українська сторона чекає список конкретних місць, де будуть проводитися роботи.

"Ми запевнили, що як тільки цей список буде отриманий все буде опрацьовуватися. Я хочу ще раз запевнити, що від польської сторони під час переговорів ми отримали чітке запевнення місцям пам'яті українців в Польщі буде на взаємній основі приділена абсолютно така ж сама важлива увага", – каже Тихий.

Резюмувавши, він вкотре наголосив, що українська сторона не хоче політизувати цей процес. На його думку, "він не політичний і не має бути політичний".