Ексканцлер Німеччини Шредер зустрінеться Путіним нібито для переговорів щодо України
10 березня 2022 , 16:15Читать новость на русском
Джерело:Politico
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який є близьким другом Володимира Путіна, зустрінеться з президентом РФ. Він нібито їде до Путіна говорити про Україну.
Зустріч між Путіним і Шредером має відбутися 10-го березня у Москві. Деталі зустрічі не повідомляються.
Варте уваги Україна попросила Німеччину допомогти з організацією зустрічі Путіна і Зеленського, – ОП
Видання Politico зазначає, що зустріч відбудеться у рамках зусиль з припинення війни в Україні.
Шредер обіймає високооплачувані посади в енергетичних компаніях РФ
- Шредер, хоч розкритикував війну Росії проти України, але заявив, що "обидві сторони припустилися помилок".
- Ексканцлер Німеччини вважає, що НАТО надто далеко розширилося на схід.
- Він обіймає високооплачувані посади в енергетичних компаніях РФ. Соціал-демократична партія, до якої належить політик, вимагає, щоб він пішов у відставку з російських компаній.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.
Це може вас зацікавити – Велика Британія розширила санкційний список: дивіться відео