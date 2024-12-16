Екскерівник розвідки розповів, чи справді Росія готує наступ на Запоріжжя

Запорізький напрямок уже кілька місяців "лякають" наступом росіян. Наступ, про який подейкують в інфополі, неможливо було б приховати, адже сучасні технології легко фіксують великі скупчення військ.

Генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу пояснив, що космічна, радіотехнічна чи військова розвідка може виявити переміщення військ батальйонного рівня. Кількість людей у батальйоні становить лише від 300 до 800 осіб.

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Тож пересування військ, які налічують понад 100 тисяч осіб, фактично неможливо приховати.

Концентрації такої великої кількості військ на цьому напрямку немає, і можливостей для широкомасштабної наступальної операції ворог сьогодні також не має. Але не треба недооцінювати його. Він може підтягнути спочатку 25 тисяч, потім 40 тисяч у різних секторах,

– розповів Микола Маломуж.

Маломуж пояснив, що Росія справді має можливість тримати велику концентрацію військ у конкретних зонах бойових зіткнень. За його словами, на Запорізькому напрямку ситуація, хоч і є складною, але залишається контрольованою.

Цікаво! Ці чутки вже спростував голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він зазначив, що це – ІПСО, яким лякають місцевих жителів. Через чутки у селищі Комишуваха призупинили будівництво підземної школи, що може стати причиною евакуації дітей із селища.

Чого ж прагне ворог

"Передумови для того, що ворог найближчими днями чи навіть тижні згенерує великі сили й розпочне наступ, надзвичайно малі. Вони можуть перекидати військових, але для цього потрібно від трьох до семи днів, щоб перемістити резерви", – розповів екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.

За словами Маломужа, ворог підтягує підрозділи для просування в окремих секторах, зокрема в селах на Запоріжжі – Роботиному та Малій Токмачці. Ці села українські військові звільнили ще влітку 2023 року. Для росіян вони мають важливе логістичне значення. Їх захоплення необхідне для того, щоб українська армія не могла бити на дальню відстань і заважати постачанню техніки, боєприпасів та нових військових.

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