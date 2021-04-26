Екскерівників держпідприємства викрили на спробі заволодіння 7 мільйонами гривень

Детективи Національного антикорупційного бюро викрили ексвиконувача обов'язків директора держпідприємства "Південдіпрошахт" та його заступника на спробі заволодіння 7 мільйонами гривень. Також їх підозрюють у підробці документів.
Джерело:НАБУ
Підозрювані у 2018 році, знаючи про реорганізацію підприємства та його приєднання до "Національної вугільної компанії", створили заборгованість "Південдіпрошахт" у 7 мільйонів гривень перед приватною компанією. Раніше її очолював заступник директора держпідприємства.
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Як діяли посадовці
В НАБУ повідомили, що екскерівники уклали "заднім числом" договори про надання послуг, щоб створити видимість того, що особа підписала їх як підприємець. Однак насправді на момент укладання вона вже обіймала посаду в держпідприємсті.
Згодом посадовці намагалися незаконно отримати 7 мільйонів гривень, використовуючи з порушенням законодавства вексельну схему розрахунку.
Слідство вважає, що підозрювані вчинили всі необхідні дії для заволодіння цими грошима,
– заявили в НАБУ.
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Однак закінчити злочин екскерівники не змогли, адже відповідне виконавче провадження про стягнення грошей зупинили.
Розслідування цієї справи в НАБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі здійснюють із лютого 2020 року.