Екскерівників держпідприємства викрили на спробі заволодіння 7 мільйонами гривень

Детективи Національного антикорупційного бюро викрили ексвиконувача обов'язків директора держпідприємства "Південдіпрошахт" та його заступника на спробі заволодіння 7 мільйонами гривень. Також їх підозрюють у підробці документів.

Підозрювані у 2018 році, знаючи про реорганізацію підприємства та його приєднання до "Національної вугільної компанії", створили заборгованість "Південдіпрошахт" у 7 мільйонів гривень перед приватною компанією. Раніше її очолював заступник директора держпідприємства.

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Як діяли посадовці

В НАБУ повідомили, що екскерівники уклали "заднім числом" договори про надання послуг, щоб створити видимість того, що особа підписала їх як підприємець. Однак насправді на момент укладання вона вже обіймала посаду в держпідприємсті.

Згодом посадовці намагалися незаконно отримати 7 мільйонів гривень, використовуючи з порушенням законодавства вексельну схему розрахунку.

Слідство вважає, що підозрювані вчинили всі необхідні дії для заволодіння цими грошима,

– заявили в НАБУ.

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Однак закінчити злочин екскерівники не змогли, адже відповідне виконавче провадження про стягнення грошей зупинили.

Розслідування цієї справи в НАБУ та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі здійснюють із лютого 2020 року.