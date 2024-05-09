Екскомандир ТрО з Полтавщини віддав дружині авто, яке закупили для бригади

Екскомандир 116 бригади ТрО віддав своїй дружині автомобіль, який у грудні 2022-го року для завдань бригади передала Полтавська міськрада. Тепер військового підозрюють у зловживанні службовим становищем.

Дружина колишнього командира ТрО користувалася у Чернівцях автівкою Skoda Kodiaq Sportline 2022-го року випуску, інформує 24 Канал. Її вартість – майже 2 мільйони гривень.

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Військового звати Олександр Чахлов. Він до листопада 2023-го року був командиром 116 бригади ТрО.

Також у листопаді 2023-го року підозрюваний забрав з території військової частини дві портативні зарядні станції та акумуляторні модулі до них.

До того ж за словами очільника військової частини, Чахлов не повернув ноутбук, три планшети, Starlink та програмний захищений термінал Motorola G100.

Правоохоронці торік у грудні провели обшук у помешканні підозрюваного. У нього вилучили зарядну станцію, ноутбук та планшет. Це майно арештували.

У Кропивницькому військові привласнили 10 мільйонів

У Кропивницькому керівники військової частини привласнили завдяки тендерам майже 10 мільйонів гривень. Це бюджетні гроші.

Командир та заступник майже удвічі завищили вартість деталей для авіаційної техніки під час проведення тендерів. Вони визначали такі умови, що виграти конкурс могла лише підконтрольна компанія-постачальник.

Так посадовці поклали собі у кишеню 9,7 мільйона гривень. Військових звинувачують у привласненні бюджетних коштів. Їм загрожує до 15 років за ґратами.