В палац Путіна вперше вдалося потрапити: сенсаційне відео розкішного маєтку

У Росії вперше побували у палаці президента Володимира Путіна, який усі обговорювали після розслідування опозиціонера Олексія Навального. Сенсаційне відео оприлюднили у мережі. У будівлі справді роблять розкішний ремонт, проте станом на 29 січня, палац на початковому етапі будівництва.

Джерело: 24 Канал

У палац вдалось потрапити головному редактору російського видання Mash Максим Іксанову. Його провів туди представник технічного нагляду за будівництвом, що слідкує за будовою вже 6 років.

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Ремонт у палаці Путіна

Опозиціонер Навальний опублікував 19 січня 2021 розслідування про палац Путіна під Геленджиком. Детальніше про палац – дивіться тут.

За словами Іксанова, всередині всі приміщення на першому етапі будівництва. Також недобудованими є й інші приміщення, згадані в розслідуванні Навального:

"аквадискотека";

приватний театр.

Описати локацію доволі легко – суцільний бетон. Все перебуває в стані будівництва. Безліч будівельників та інших робочих,

– зазначив Іксанов.

Елементи розкоші у будівлі

Іксанов не знайшов і інших атрибутів розкоші, показаних у розслідуванні Навального: відсутній не лише царський орел на воротах, а й самі ворота.



Головний вхід у палац / Скриншот з відео

Іксанов заявив, що його "екскурсовод" передбачає, що будівництво палацу триватиме ще 5 – 6 років.

Як зараз виглядає палац: відео