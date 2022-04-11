Ексмеру Рубіжного повідомили про підозру у колабораціонізмі

Колишнього мера Рубіжного звинуватили у колабораціонізмі. Тож на Сергія Хортіва уже чекає кримінальне провадження.

Так, колишнього очільника Рубіжного, що на Луганщині, звинувачують у змові з російськими військовими. Тепер Сергій Хортів повинен буде постати перед судом.

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Ексмер Рубіжного всіляко допомагав окупантам

Слідчі зазначили, що з 18 по 31 березня Сергій Хортів самоусунувся від виконання своїх повноважень. Тоді ж він і став спільником окупаційних військ і представників "ЛНР". Від них він отримав пропозицію очолити вже окупаційну владу у Рубіжному, на яку погодився добровільно. Це, зазначають прокурори, порушує Конституцію та закони України.

Ба більше, він публічно підтримує російську агресію на території України. А війну проти нашої держави називає "спеціальною воєнною операцією". Правоохоронці додали, що Хортів закликав співпрацювати з країною-агресоркою, а також збройними формуваннями.

Наразі триває досудове розслідування. Після нього на зрадника держави очікує суд і покарання.

Зауважимо, що Сергій Хортів зрадив Україну вдруге. Тут ми більше розповідали про нього те, що він підтримував окупантів як у 2022, так й у 2014 році.

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