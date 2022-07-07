Залишки агентурних мереж, – Давидюк про втечу ексміністерки з Австрії, яка танцювала з путіним

Ексочільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка на своєму весіллі танцювала з путіним, втекла з країни. Крім того, відомо, що у 2021 році колишня чиновниця входила до ради директорів російської державної компанії "Роснафта".

Це процес самоочищення, адже ексміністерка закордонних справ Карін Кнайсль – тікала сама. Про це в ефірі 24 каналу повідомив політолог Микола Давидюк.

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Він акцентував, що вона сама його запросила путіна на весілля, сама з ним танцювала й сама тікала.

За словами Миколи Давидюка, дуже важливо, що старі радянські агентурні заглушки сьогодні "паляться". Спочатку вони пішли в усі ці наглядові ради, потім почали підтримувати війну, а тоді вели незрозумілу політику.

Проте світ зрозумів хто це. Це ще залишки агентурних мереж після Другої світової війни, які Радянський Союз залишав в таких країнах, як Чехія, як Болгарія, як Австрія,

– повідомив Микола Давидюк.

"Вся Східна Європа, яка була демілітаризована, всюди була "панівна рука", "невидима рука" радянських спецслужб", – зазначив політолог.

Він додав, що війна, яку розпочала Росія в Україні, вичистила їх. Ми стали люстрацією країн від кремля.

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