Ексміністр інфраструктури Омелян зазнав поранення на фронті
Джерело:Володимир Омелян
Ексміністр інфраструктури України зазнав поранення на фронті. Він розповів, що по їхніх позиціях прилетіло дві ворожі керовані авіаційні бомби.
Колишній міністр розповів, що він вижив, проте у нього перебита кістка на нозі та осколкові поранення. Про це експосадовець написав ввечері 28 серпня.
Дивіться також Цинічна атака по цивільних: усе про ракетний удар по готелю в Кривому Розі
Що розповів міністр про поранення
24 серпня (2024 року – 24 канал) ворог вдарив по позиції нашого батальйону двома керованими авіаційними бомбами. Цього разу мені пощастило: перебита кістка, понад 10 осколків у тілі, проте живий. Матиму тепер два дні народження на рік: від батьків, і від України,
– розповів Омелян.
За словами колишнього міністра, попереду на нього чекає лікування та реабілітація.
Ексміністр Омелян зазнав поранень на фронті / фото з фейсбуку Омеляна
До речі, Володимир Омелян був міністром інфраструктури в уряді Володимира Гройсмана протягом 2016 – 2019 років. До того, починаючи з 2000 року, працював у різних міністерствах.
До Збройних Сил України доєднався як доброволець 24 лютого 2022 року.