Ексміністра Рудьковського випустили з-під варти

Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід ексміністру Миколі Рудьковському. Його підозрюють у викраденні людини.

Рудьковського випустили з СІЗО

Суд 5 липня випустив колишнього міністра транспорту та зв'язку з СІЗО. Про це клопотали адвокати підозрюваного.

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Тепер Рудьковиський перебуватиме під нічним домашнім арештом до 2 вересня 2021 року.

Підозрюваному заборонено з 22:00 до 06:00 залишати місце свого проживання у Київській області за виключенням надання йому невідкладної медичної допомоги,

– заявили у Службі безпеки.

Ухвала Печерського районного суду може бути оскаржена за скаргою прокурора Офісу генпрокурора.

Запобіжний захід чиновнику обрали у вигляді тримання під вартою у справі організації викрадення Олега Семінського. Потерпілий очолював компанію "Нафтогазвидобування", а тепер є нардепом від "Слуги народу".

У чому звинувачують Рудьковського

У лютому 2021 Рудьковський та ще 4 фігурантів справи отримали повідомлення про підозру у викрадені Семінського. У 2012 році політика викрали і понад 3 роки тримали в полоні, вимагаючи 200 мільйонів доларів.

Нібито саме Рудьковський був організатором злочину. Крім того, він буцімто залучив представників "кримінального світу".