Ексміністру Насалику повідомили про підозру, – ЗМІ

Ігорю Насалику повідомили про підозру. Ексміністру інкримінують підписання збиткових для держави угод.

Мовиться, що ці угоди підписані на користь компаній, які пов'язані з Дмитром Фірташем. Мовиться про суму у розмірі 1,5 мільярда гривень. Редакція 24 каналу намагається зв'язатися з Офісом генпрокурора, щоб підтвердити або спростувати цю інформацію.

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Насалик – колишній очільник Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Раніше його підозрювали у декларуванні недостовірної інформації. Мовилося про замовчування у декларації фінансового зобов'язання.

Тоді справу закрив ВАКС. Відповідальність за злочин скасували. Тоді Насалик домігся, аби справу поновили. Ексміністр заявляв, що хоче довести власну невинуватість. Водночас ВАКС повторно закрив кримінальне провадження.

Арахамія про перші успіхи "весняних посадок"

Давид Арахамія 1 лютого заявив, що вже є перші успіхи у межах обіцяних "весняних посадок". Зокрема, відбулася низка обшуків у посадових осіб та структур.

Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися,

– зазначив Арахамія.

Він наголосив, що, зокрема, відбулися обшуки у Податковій.