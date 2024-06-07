Скандал з поцілунками в Рівненському ТЦК: ексвійськком Ярмошевич отримав нову посаду

Колишнього начальника Рівненського ТЦК та СП призначили командиром нової бригади. Нині він прибув до вищого штабу для отримання розпоряджень.

Мовиться про Олександра Ярмошевича, який наприкінці березня потрапив у скандал. Так, у мережі опублікували кадри, як очільник Рівненського ТЦК та СП цілувався зі співробітницями.

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Скандальний начальник ТЦК з рівного отримав нову посаду

Після скандалу і звільнення з ТЦК та СП Ярмошевича відправили на фронт. Як пишуть у ЗМІ, він вже повернувся й стане командиром нової бригади. Про це свідчать документи, які опинилися в розпорядженні журналістів ТСН.

Водночас у коментарі ZAXID.NET Ярмошевич підтвердив, що його дійсно призначили на посаду командира бригади. Нині він прибув до вищого штабу для отримання розпоряджень, однак інші подробиці розкривати не став.

Частина буде формуватися з нуля і може бути розташована будь-де. Я ще навіть не прийняв посаду, тому не знаю, звідки у журналістів така інформація,

– сказав Ярмошевич в коментарі виданню.

Як заявляють журналісти ТСН, колишнього очільника Рівненського ТЦК нібито перевили в Ужгород. Втім, Ярмошевич цю інформацію не підтвердив.

Скандал з очільником Рівненського ТЦК