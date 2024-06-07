Скандал з поцілунками в Рівненському ТЦК: ексвійськком Ярмошевич отримав нову посаду
Джерело:ZAXID.NET
Колишнього начальника Рівненського ТЦК та СП призначили командиром нової бригади. Нині він прибув до вищого штабу для отримання розпоряджень.
Мовиться про Олександра Ярмошевича, який наприкінці березня потрапив у скандал. Так, у мережі опублікували кадри, як очільник Рівненського ТЦК та СП цілувався зі співробітницями.
Дивіться також У Херсоні жінка вкусила поліцейського: він хотів перевірити документи її 23-річного сина
Скандальний начальник ТЦК з рівного отримав нову посаду
Після скандалу і звільнення з ТЦК та СП Ярмошевича відправили на фронт. Як пишуть у ЗМІ, він вже повернувся й стане командиром нової бригади. Про це свідчать документи, які опинилися в розпорядженні журналістів ТСН.
Водночас у коментарі ZAXID.NET Ярмошевич підтвердив, що його дійсно призначили на посаду командира бригади. Нині він прибув до вищого штабу для отримання розпоряджень, однак інші подробиці розкривати не став.
Частина буде формуватися з нуля і може бути розташована будь-де. Я ще навіть не прийняв посаду, тому не знаю, звідки у журналістів така інформація,
– сказав Ярмошевич в коментарі виданню.
Як заявляють журналісти ТСН, колишнього очільника Рівненського ТЦК нібито перевили в Ужгород. Втім, Ярмошевич цю інформацію не підтвердив.
Скандал з очільником Рівненського ТЦК
- Наприкінці березня у мережі почали ширитися кадри, як у ТЦК чоловік цілував різних співробітниць. На відео зафіксували три різних жінки, з якими був посадовець. Згодом стало відомо, що в центрі скандалу опинився очільник Рівненського ТЦК і СП 36-річний Олександр Ярмошевич.
- 28 березня 2024 року у Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що за фактом поширених у мережі відео почали службову перевірку. Окрім того, повідомили також про відсторонення Ярмошевича. Згодом сам Ярмошевич заявив, що написав рапорт на звільнення й буде переводитися в бойову частину.
- Цікаво, що українці реагували на цю ситуацію по-різному. Так, одні засуджували дії військкома, а інші – жартома писали, що начальнику ТЦК "просто всі заздрять". Ба більше, деякі користувачі навіть стверджували, що дружина Ярмошевича буцімто також не засуджувала дії свого чоловіка, який цілувався з різними співробітницями Рівненського ТЦК та СП.