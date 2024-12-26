Ексначальника Одеського обласного ТЦК Борисова знову відправили до СІЗО

Колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК Євгену Борисову суд 26 грудня обрав запобіжний захід. Його відправили під варту з можливістю вийти під заставу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Днем раніше Борисова знову затримали на виході з СІЗО.

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Яку заставу призначили Борисову

За даними журналістів, обвинувачення просило обрати тримання під вартою, адже вважає що Борисов може переховуватися від суду за межами України.

Адвокати ексвійськкома Одеської області просили суд обрати Борисову цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного браслета. Також захист додав, що "будуть йти на співпрацю зі слідством".

Зрештою суд взяв під варту Євгена Борисова з правом на заставу у розмірі 402 мільйони гривень.

У ДБР заявляли, що Борисов оформив собі небойову травму як бойову та отримав за неї з бюджету 165 тисяч гривень. Під час суду захист ексвійськкома заявив, що поранення, які Борисов зазнав "під час захисту Батьківщини" – це "поранення внаслідок шести пострілів з пістолета" буцімто головою Одеської військової адміністрації в ноги Борисову.

Зрештою адвокати підозрюваного змінили позицію та казали, що постріли здійснив нібито працівник Одеської військової адміністрації, який "наразі мертвий".

До слова, Євгену Борисову 25 грудня повідомили ексначальнику Одеського обласного ТЦК нові підозри. Вони стосуються перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період, а також складання та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа.