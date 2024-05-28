Ексначальника одеського ТЦК Борисова повторно затримали на виході з СІЗО

Працівники ДБР затримали ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова на виході з СІЗО та повідомили про нову підозру. Це відбулось після того, як за нього внесли заставу розміром 12 мільйонів гривень за попереднім обвинуваченням.

Бюро отримало інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

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Борисова знову затримали

Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві сьогодні, 28 травня. Йому повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 мільйонів гривень.

Проти Борисова порушено кримінальне провадження за декількома статтями Кримінального кодексу України. У 2023 році ДБР затримало колишнього воєнкома і суд помістив його під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень, однак поступово суди зменшили суму застави до 12 мільйонів гривень.

Колишньому воєнкому вже було повідомлено про підозри:

у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи;

у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану – вчиненні кримінального правопорушення;

в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Що відомо про справу Борисова