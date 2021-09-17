Ексначальника військової поліції, який був у розшуку, екстрадували з Києва до Тбілісі
Джерело:Інтерфакс-Україна
Колишнього начальника військової поліції Грузії Мегіса Кардаву екстрадували з Києва до Тбілісі 17 вересня. Він на батьківщині фігурує у 15 кримінальних справах, у 9 з них – його заочно засуджено.
Для екстрадиції використали спеціальний авіаборт. Кардаву затримали українські правоохоронці у листопаді 2017 року.
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Спрчатку для колишнього грузинського військового обрали попереднє ув'язнення, згодом його замінили на домашній арешт.
У чому звинувачують у Грузії Мегіса Кардаву:
- Нелюдське поводження з ув'язненими.
- Організація тюремного бунту, під час якого було вбито кілька в'язнів.
- Катування в'язнів.
- Розтрата бюджетних коштів.
З Києва Кардава прилетів в аеропорт Тбілісі. Після висунення звинувачень його доправлять у заклад пенітенціарної служби у Руставі.Цікаво! Сам Кардава вважає, що його екстрадували через "політичну угоду" між Києвом та Тбілісі. Мовляв, його обміняли на двох моряків, раніше засуджених у Батумі. Їх помилувала президентка Грузії.
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