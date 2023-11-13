Екснардепа Іллю Киву заочно засудили до 14 років за держзраду

Ексдепутата Іллю Киву заочно засудили до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна у справі про держзраду та посягання на територіальну цілісність України.

Відповідний вирок виніс Личаківський райсуд Львова, інформує 24 Канал. Розгляд кримінального провадження відбувався у формі спеціального судового провадження через відсутність обвинуваченого, оскільки Кива переховується на території Росії.

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Суд визнав Киву винуватим за кількома статтями Кримінального Кодексу, зокрема у:

публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації;

державній зраді – діяннях, умисно вчинених громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України;

публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму особою, яка є представником влади;

публічних закликах до агресивної війни.

У суді зауважили, що вирок законної сили ще не набрав, упродовж 30 днів з дня його проголошення Кива може оскаржити його.

Справи проти Ківи

Ще у травні 2022 року Іллю Киву оголосили в міжнародний розшук. Перебуваючи в Росії та, виступаючи перед пропагандистами, він пропонував фізично усунути президента та наших високопосадовців, а також закликав до ведення агресивної війни на території України.

З останніх безглуздих заяв Ківи, були наративи, що нібито "Ізраїль захопить Україну".