Виступав у Скабаєвої, заперечував існування України: екснардепу Поліщуку повідомили про підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому народному депутату Сергію Поліщуку. Він до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за гроші від ФСБ виступав у ефірах російської пропагандистки Ольги Скабєєвої.

За даними СБУ, там колишній український депутат підтримував агресивну політику Кремля та публічно заперечував існування української державності. Окрім цього, він поширював ворожі наративи про наявність між українцями ідеологічного протистояння.

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Що відомо про підозру Поліщуку

У Офісі генпрокурора розповіли, що виступи Поліщука в Скабаєвої були направлені на:

дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в державі;

деморалізацію армії.

Також він поширював наративи Росії про наявність між українцями ідеологічного протистояння та розмежовував українців за ідеологічними уподобаннями, розпалюючи національну ворожнечу.

Встановлено, що за вказані дії він отримував значну грошову винагороду від представників країни-агресора… За наявними даними, екснардеп координував свою підривну діяльність з представниками ФСБ, від яких одержував гроші за участь у російських телепроєктах,

– заявили в СБУ.

Слідство встановило, що для маскування пересилання грошей організатори з Росії проводили платіж через фінустанови третіх країн.

Згідно з зібраними даними, Сергію Поліщуку повідомили про підозру за двома статтями кримінального кодексу України:

державна зрада;

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Якщо провину за цими статтями доведуть, то політику загрожує до 15 років тюрми. Наразі Україна проводить заходи, щоб притягнути Поліщука до відповідальності, адже він ховається за кордоном.

Коротко про Сергія Поліщука