Екснардепу від ОПЗЖ Рабіновичу повідомили про підозру у держзраді

Колишньому нардепу від забороненої партії "опозиційна платформа – За життя" повідомили про підозру у державній зраді. Вадим Рабінович розповсюджував антиукраїнську пропаганду.

У численних виступах та інтерв'ю він оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

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Рабінович допомагав російському керівництву досягати цілей

За даними слідства, бувши народним депутатом України, з 2019 до 2021 роки Рабінович розповсюджував серед українського населення маніпулятивні висловлювання.

Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву РФ досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала державі-агресору ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України,

– наголосили в Офісі генпрокурора.

Також додали, що Вадим Рабінович розповсюджував серед політичного керівництва держав ЄС антиукраїнську пропагандистську інформацію.

Згідно з санкцією статті, за державну зраду Вадиму Рабіновичу загрожує до 15 років в'язниці.

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