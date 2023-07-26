Екснардепу від ОПЗЖ Рабіновичу повідомили про підозру у держзраді
Джерело:ДБР
Колишньому нардепу від забороненої партії "опозиційна платформа – За життя" повідомили про підозру у державній зраді. Вадим Рабінович розповсюджував антиукраїнську пропаганду.
У численних виступах та інтерв'ю він оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України.
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Рабінович допомагав російському керівництву досягати цілей
За даними слідства, бувши народним депутатом України, з 2019 до 2021 роки Рабінович розповсюджував серед українського населення маніпулятивні висловлювання.
Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву РФ досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала державі-агресору ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України,
– наголосили в Офісі генпрокурора.
Також додали, що Вадим Рабінович розповсюджував серед політичного керівництва держав ЄС антиукраїнську пропагандистську інформацію.Зверніть увагу! Згідно з санкцією статті, за державну зраду Вадиму Рабіновичу загрожує до 15 років в'язниці.
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Рабіновича позбавили депутатського мандату і громадянства
- На початку листопада 2022 року Верховна Рада позбавила мандатів Вадима Рабіновича та Ігоря Васильківського.
- Зауважимо, що рішення підтримали 292 народних обранці.
- До речі, перед тим, у липні Володимир Зеленський позбавив Рабіновича громадянства України.