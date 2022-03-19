Першого ексзаступника голови Фонду держмайна запідозрили в держзраді

Повідомляється, що затриманий мешканець Києва передавав інформацію про розміщення військових та техніки Збройних Сил України. Його підозрюють у державній зраді.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, наразі підозрюваному обирають запобіжний захід.

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Затримали ексчиновника Фонду держмайна: деталі

У Києві затримали колишнього першого заступника Фонду державного майна України за підозрою у передачі окупантам інформації про розміщення військових та техніки ЗСУ під час війни.

За даними слідства, колишній перший заступник Фонду державного майна України (2010 – 2014 роках) поширював ідею зміни територіальної цілісності України та сприяв окупантам у проведенні агресивної війни,

– йдеться у повідомлені.

Повідомляється, що з 24 лютого по 16 березня 2022 року громадянин України, який перебував у Києві, долучився до антиукраїнських чатів і передавав ворогам дані щодо місць розташування особового складу та військової техніки Збройних Сил України.



Вилучена під час обшуків зброя / Фото Офіс Генерального прокурора

Відомо, що затриманий мав військову освіту та усвідомлював, що ці дані будуть використані ворогом для подальших бомбардувань мирних міст.

Під час обшуку в ексчиновника виявили та вилучили пістолети, набої, гранати та мобільний телефон. До речі, в ході слідства вияснилося, що придбання та зберіганні зброї з боєприпасами було незаконним.

Зараз вирішується питання щодо обрання зраднику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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першим заступником Фонду державного майна України (2010 – 2014 роках) був Євген Іванов.