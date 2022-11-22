Експерт зі США пояснив, чому виникають затримки з постачанням зброї

Ендрю Міхта запевнив, що США та союзники в НАТО підтримують Україну. Та пояснив, чому допомога може надходити доволі повільно.

Цю інформацію міжнародний експерт зі питань безпеки та голова коледжу з питань вивчення міжнародної безпеки у Центрі Джорджа Маршалла Ендрю Міхта розповів у ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. Він також розповів про позицію Сполучених Штатів та країн-членів Альянсу.

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Чому допомога Україні надходить повільно

Міжнародний експерт з питань безпеки пояснив, що розуміє біль українців та що помирають люди. Проте сказав:

мовляв, важко зрозуміти усі політичні нюанси в цьому питанні;

адже в демократичних суспільствах необхідне узгодження – від парламенту і до виконавчої влади;

однак експерт переконаний – Захід давав Україні все, про що вона просила.

Як приклад експерт розповів ситуацію з HIMARS та гаубицями М777, які Україні надавати не мали, проте вже відправляють разом з боєприпасами.

Ми рухаємося в напрямку, коли Україна буде отримувати усю необхідну зброю, яка їй потрібна, але це політичний процес, який часом буксує,

– пояснив експерт.

На думку Ендрю Міхта, найголовніше в цьому процесі – це потужний сигнал від США та союзників, що вони підтримують незалежну Україну, яку не зможе здолати Росія.

Експерт пояснив, чому Україні досі не дали ППО

Експерт пояснив, чому Києву досі не дали ППО, про які Україна просила наприкінці лютого та в березні.

За словами Ендрю Міхта, він розуміє, що поки не буде ефективної системи ППО, то росіяни і надалі будуть бомбардувати нашу країну. Проте запевнив, що:

вже є певні рухи в цьому напрямку;

адже Німеччина передала нам систему ППО IRIS-T;

окрім цього, США розглядають інші варіанти.

Це буде так само як і з наданням іншого озброєння, про яке ви просили,

– запевнив міжнародний експерт.

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Надання допомоги Україні: останні новини

У Пентагоні заявили, що США передали Україні понад 20 мільйонів доларів допомоги, а також озброєння. Проте його запаси не є безмежними. Саме тому, за даними американських ЗМІ, військова промисловість США у прискореному темпі має відновити запаси боєприпасів та іншого озброєння.

Окрім того, Ізраїль неочікувано заявив про готовність постачати Україні зброю, якщо Іран передасть Росії балістичні ракети. Речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що, якщо Тель-Авів ухвалить таке рішення – це буде гарна новина для нас.

На жаль, Литва не передаватиме Україні комплекси NASAMS, як планувала раніше. Рішення ухвалили через падіння ракет в Польщі. Через це Вільнюс посилить свою протиповітряну оборону.

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