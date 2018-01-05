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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Експерт розповів, як Росія може зірвати обмін полоненими

08:01, сьогодні 405
Відбудеться черговий раунд переговорів по обміну полоненими
Відбудеться черговий раунд переговорів по обміну полоненими / 24 Канал

Другий етап обміну полоненими, швидше за все, відбудеться. Однак є загроза провокацій з боку Росії, щоб зірвати процес і показати Заходу, що Україна ніби не виконує мінські угоди.

Про це в коментарі сайту "24" розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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На думку експерта, в обміні заручниками велику роль відіграли США. Зокрема, саме їхнє втручання дозволило говорити по другий етап. Мова про обмін вже верифікованих, тобто підтверджених, українських бранців. Адже, зауважує Снєгирьов, була змінена модальність обміну. Зокрема, Україна віддала 233 осіб замість 306, а отримала 73 своїх заручника замість 97. Тобто в полоні в терористів ще залишається щонайменше 24 українця.

США тиснуть на Росію, щоб нам повернули полонених. Тоді Вашингтон зможе вимагати від Києва кроків по виконанню мінських угод. Також Вашингтон вимагатиме від Москви звільнення політичних заручників, які перебуваються на території РФ, в обмін на громадян Росії, які утримуються в Україні. І тут можливі певні зрушення,
– вважає Дмитро Снєгирьов.

Однак, як наголошує експерт, є загроза провокацій з боку Кремля, щоб зірвати обмін полоненими. Фахівець нагадує: 27 грудня – в день обміну полоненими – в Санкт-Петербурзі стався вибух у торгівельному центрі, який кваліфікували як теракт. Хоча відповідальність за теракт взяла "Ісламська держава", днями в Росії затримали громадянина України – ветерана АТО. І це не випадково.

Є підозра, що на затриманого в Росії ветерана АТО можуть повісити теракт у Санкт-Петербурзі. Таким чином відповідальність покладуть на Україну, і Кремль скористається цим, щоб зірвати обмін полоненими, звинувативши нас у веденні неоголошеної війни і терористичній активності на території РФ,
– підкреслює Дмитро Снєгирьов.

За словами експерта, схожі спроби звинуватити Україну в підривній діяльності вже були на початку 2016 року, але вдалося зіграти на випередження. І зараз є загроза, що Москва може звинуватити Київ у недотриманні взятих на себе зобов’язань, і зірве переговори по обміну.

Нагадаємо, 5 січня відбудеться зустріч, присвячена новому етапу обміну полоненими. Як відомо, 27 грудня відбувся обмін полоненими між Україною та терористами. Серед 74 звільнених українців 16 перебували в полоні луганських терористів, ще 58 – у полоні донецьких бойовиків. Загалом Україна мала передати бойовикам 306 осіб, однак частина із них відмовилась повертатись на окуповані території. 73 звільнених українців повернулися на підконтрольну Україні територію, лише одна жінка вирішила залишитися на окупованих територіях через родину.

Теги: Україна – Росія Війна на Донбасі Новини України Новини політики Обмін полоненими
Джерело: 24 Канал
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