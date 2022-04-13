Експертна група Макфола-Єрмака розробила план посилення санкцій проти Росії
Джерело:Офіс Президента
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак мав засідання з українськими та міжнародними експертами, які аналізують вплив санкцій проти Росії. А також радять як їх посилити.
Міжнародна експертна група Макфола-Єрмака працює вже 3 тижні. Цей напрямок є одним із ключових пріоритетів для України.
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"Наша спільна мета – зупинити війну, і для цього ми повинні розгромити Росію всіма можливими й неможливими санкціями. Я знаю, що в наших експертів зараз є 2 сторінки пріоритетних санкцій проти РФ, які пропонуються для США, ЄС, Великої Британії та інших партнерів", – повідомив Андрій Єрмак.
Деякі потужні заходи зі списку:
- Повне ембарго на експорт сирої нафти та природного газу.
- Додаткові заборони для фінансових установ як Росії, так і Білорусі.
- Подальші торговельні бар’єри та мита
Крім того, опрацьовуються підходи щодо посилення персональних обмежень та накладення вторинних санкцій.Хто такий Макфол? Посол Майкл Макфол – ексрадник Президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки.
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