З портів Одещини вирушив перший караван суден з українським збіжжям

Україна продовжує після розблокування портів експортувати свою продукцію. Наша держава вже завантажила ще три судна, які вирушили з продовольством за кордон.

Напередодні ми розповідали про те, що судно RAZONI з 26 тисячами тонн кукурудзи успішно пройшло перевірку у Стамбулі. Тепер воно вирушає далі до Лівану. Тим часом до Туреччини вирушають ще три судна з українським вантажем.

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За кордон везуть 57 тисяч тонн кукурудзи

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів про ще три судна, з допомогою яких вивезуть за кордон українську продукцію. Зауважимо, що продовольство експортуватимуть не лише з порту в Одесі, а й Чорноморську.

До Ірландії вирушило судно NAVISTAR під панамським прапором. На його борту – 33 тисячі тонн української кукурудзи. Відповідний вантаж вирушив з Одеського порту. На нього очікує подолання зернового коридору, а після цього – інспекція Спільного координаційного центру у Стамбулі, йдеться у Міністерстві національної оборони Туреччини.

Ще 13 тисяч тонн кукурудзи вирушають до Англії, але вже з Чорноморська. З територіальних вод України вантаж вивозитиме судно ROJEN під прапором Мальти.

Під турецьким стягом вирушить балкер POLARNET з 12 тисячами тонн кукурудзи. Він також очікував на свою чергу вийти у море у порті Чорноморську. Це судно відправиться до Карасу, що в самій Туреччині.

Розраховуємо, що безпекові гарантії наших партнерів з ООН та Туреччини будуть працювати й надалі, а експорт продовольства з наших портів стане стабільним та прогнозованим для всіх учасників ринку,

– додав Кубраков.

Судна з українським зерном вирушають за кордон: дивіться відео

Україна планує відправляти понад 100 суден на місяць

Він також зауважив, що наша держава планує зробити все можливе для того, щоб щомісяця можна було обробляти понад 100 суден. Кубраков також додав, що прагне, щоб українські порти працювали як на вихід, так і на вхід.

Ціль України на майбутнє – 3 та більше мільйонів тонн експорту аграрної продукції на місяць. Відправлятимуть її з портів "Одеса", "Чорноморськ", а також "Південний".

Якщо ж говорити про поточну, то нам необхідно спочатку вивезти торішній урожай. Мовиться про 20 мільйонів тонн продукції. І лише після цього можна буде займатись експортом того, що українські аграрії зібрали цьогоріч.

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