Злочинний бізнес у Нацполіції: експосадовець привласнив мільйон гривень

НАБУ та САП разом Департаментом внутрішньої безпекм Нацполіції викрили колишнього посадовця правоохоронних органів. Він на закупівлі обладнання та спецодягу "заробив" майже мільйон гривень.

На правопорушенні впіймали ексначальника департаменту вибухотехнічної служби Нацполіції. Він отримав майже 980 тисяч гривень неправомірної вигоди та легалізував їх.

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Оборудку експоліцейський провернув зі знайомим

Тодішній поліцейський чиновник організував разом зі знайомим підприємцем злочинну схему. Разом вони закупляли спецобладнання та костюми для підрозділу на Луганщині. Нацполіція сплатила за це близько 3 мільйонів в українській валюті.



З цих коштів приватний підприємець перерахував 980 тисяч за начебто юридичні послуги одній з компаній. Кінцевим бенефіціаром цієї фірми був саме згаданий чиновник Нацполіції.

Раніше підозру висунули ексчиновнику Міноборони

Зазначимо, що раніше висунули підозру колишньому чиновнику Міноборони. Він нажився на державі ще більше. Під час обородок зі спорудженням житла, він отримав 15 мільйонів гривень. Жодна з квартир на баланс воєнного відомства передана не була.