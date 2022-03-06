Експосол США в Росії закликає віддати Україні 70 винищувачів
Джерело:твітер Майкла Макфола
В перші дні війни Росії проти України нам пообіцяли надати 70 винищувачів. Проте цього і досі не трапилося.
Експосол США в Росії Майкл Макфол закликав лідерів НАТО негайно відправити всі винищувачі МІГ, які вони мають, в Україну. Всього таких 70 штук, з них 27 лише в Польщі.
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І як тільки Польща, Болгарія, Румунія та Словаччина надішлють ці літаки, інші країни НАТО мають направити повітряне підкріплення до цих прифронтових держав,
– наголосив Макфол.
Що відомо про винищувачі, які можуть надати Україні
Ще у понеділок, 28 лютого, ЗСУ повідомили, що наші міжнародні партнери передадуть нам 70 винищувачів. Зокрема:
- Болгарія – 16 Міг-29 та 14 Су-25;
- Польща – 28 Міг-29;
- Словаччина – 12 Міг-29.
Саме такі літаки повинна отримати Україна, адже наші пілоти вміють ними керувати. Канада ж заявила, що не може терміново надати Україні літаків, оскільки в її арсеналі немає таких, з якими знайомі українські пілоти.