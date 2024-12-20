Експосол України назвав єдиний спосіб завершити широкомасштабну війну

Закінчити війну з Росією повністю наразі неможливо. Справедливий мир, на який сподіваються українці з поверненням усіх територій, включно з Кримом і Донбасом, поки що малоймовірний.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив експосол України в США Валерій Чалий. Він зазначив, що наразі західні партнери говорять не про справедливий мир та перемогу України, а саме про припинення вогню.

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Чалий додав, що закінчити війну можна за умови, якщо агресор її зупинить, або якщо Україна разом із партнерами примусить Росію до миру за допомогою важелів впливу.

Виснаження агресора – це єдиний спосіб. Його нездатність далі продовжувати війну. Всі говорять про наступний рік як про певну паузу, припинення вогню. У цьому контексті це не просто можливо, до цього все йде,

– пояснив Валерій Чалий.

Він також зазначив, що Україна зараз перебуває в слабкій позиції, і це необхідно змінити за допомогою паузи та зміни інтенсивності війни.

Як змінити ситуацію

"Нам справді потрібно вийти із широкомасштабної війни. Звісно, баланс зараз на боці Росії, бо вона залучила Північну Корею та стратегічну зброю. Як це зробити? Я вважаю, що лише через підсилення України", – додав експосол.

Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог планує приїхати в Україну в січні 2025 року.

Врізка! Спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог у січні відвідає не лише Україну, а й низку інших країн Європи. Він мав досвід у воєнних конфліктах і саме він був тією людиною, яка закликала збільшити військову допомогу Україні. Келлог розробив план мирного врегулювання війни для України.

Валерій Чалий наголосив, що Україні слід ретельно підготувати всі факти щодо війни, яку Росія веде проти України.

"Потрібно показати, що Росія застосувала зброю масового знищення проти українців. Головне – підготувати чітку позицію до приїзду Келлога в Київ, щоб його заяви після цього були абсолютно відповідні фактам", – підсумував Чалий.

