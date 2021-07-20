Двоє експрацівників СБУ можуть "загриміти" за катування українця в окупованому Криму

Прокуратура отримала дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування щодо двох колишніх працівників СБУ. Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни.

Підозрювані на момент вчинення злочину були працівниками незаконно створеного "управління ФСБ Росії по Республіці Крим та місті Севастополю".

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Деталі розслідування

На початку лютого 2015 року "співробітники ФСБ" на території тимчасово окупованого півострова незаконно затримали учасника Євромайдану. Шляхом катувань та тортур вони змушували його зізнатися у злочині який він не вчиняв. Активіста звинуватили у нанесенні тілесних ушкоджень співробітнику спецпідрозділу "Беркут" 18 лютого 2014 року через ідеологічну неприязнь та ворожнечу.

Стаття про порушення законів і звичаїв війни передбачаєтюремне ув'язнення від 8 до 12 років.

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