Сотні загиблих та постраждалих: влада назвала причину залізничної аварії в Індії

В Індії 2 червня сталася моторошна залізнична аварія. Вона забрала життя 275 людей. Окрім того, відомо про приблизно 900 постраждалих.

За даними влади Індії, причина трагедії – помилка в електронній системі сигналізації. Лихо сталося через те, що один з потягів змінив колію неправильно.

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Деталі розповів Ашвіні Вайшно – міністр залізниць Індії. Чоловік розповів, що потяг Coromandel Express отримав сигнал виїхати на головну колію. Однак згодом повідомлення скасували. Потяг виїхав на сусідню колію та врізався у вантажний потяг.

Наступний етап трагедії – Coromandel Express перекинувся на іншу колію. У той час саме рухався пасажирський потяг Yesvantpur-Howrah. У результаті він зійшов з рейок.

Станом на 4 червня відомо про:

275 загиблих;

900 постраждалих.

До слова, спершу повідомляли, що жертвами трагедії стали майже 300 людей. Водночас згодом пояснили: цифра була завищеною через те, що деякі тіла порахували двічі.

Ця залізнична катастрофа вже стала наймасштабнішою за останні роки. Сотні людей залишаються у лікарнях.