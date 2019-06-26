Експрезидент Грузії Маргвелашвілі приєднався до протестувальників у Тбілісі

Увечері 25 червня тисячі людей знову вийшли на антиросійську акцію протесту біля будівлі парламенту в Тбілісі. Вони висунули владі нові вимоги. Колишній президент Грузії Георгій Маргвелашвілі приєднався до акції протесту.

Він вийшов на площу перед парламентом та висловив солідарність з її учасниками, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Тут на площі – правда і сила, тут справжнє бажання світлого майбутнього Грузії. Дуже важливо, що ви стійко відстоюєте свої вимоги. Ця стійкість обов'язково призведе до перемоги,

– заявив Маргвелашвілі.

Читайте також: Ляпас по обличчю грузинської історії: що пишуть світові ЗМІ про протести у Тбілісі

З трибуни акції він звернувся до міжнародних партнерів Грузії.

"Наші партнери часто говорять, що Росія виграє ідеологічну боротьбу. Я їм казав, що холодну війну ми тут воювали гаряче. Тоді пролилася наша кров. Сьогодні я хочу сказати нашим партнерам, щоб вони прийшли і подивилися на нову Грузію і отримали відповіді – як воювати з російської "м'якою силою", – сказав експрезидент.



Маргвелашвілі на протесті у Тбілісі / Фото imedinews.ge

Він наголосив, що "тут грузинський народ показав, що Росія не зможе перемогти, показав, як потрібно захищати свою гордість і національність".

Серед іншого, на акцію протесту на проспекті Руставелі принесли банер із зображенням президента Росії Володимира Путіна. Учасники акції закликали всіх пройтися ногами по банеру.



Банер із зображенням Путіна / Фото 1TV.GE

Чому у Грузії спалахнули антиросійські протести?

Все почалось увечері 20 червня. Людей обурила поведінка російських політиків. Зокрема, депутат Держдуми РФ від Комуністичної партії сів у парламенті на місце спікера і відкрив російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я.



Люди зажадали від росіян вибачень, однак згодом наполягли на відставці голови парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі. Опісля протестувальники почали штурмувати парламент, натомість поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали близько 240 осіб, серед яких журналісти та самі поліцейські.



Наступного дня протести відновилися з новою силою. Багатьох протестувальників затримали, не обійшлося і без сутичок. Простестні настрої досі не вщухають. Одну з вимог провладна партія "Грузинська мрія" вже виконала: голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що піде у відставку. Також голова правлячої партії Грузії пообіцяв провести наступні парламентські вибори за пропорційною системою із нульовим виборчим бар'єром.



Згодом у МВС відсторонили від виконання службових обов'язків 10 поліцейських, які брали участь у розгоні протестів біля будівлі парламенту 20-21 червня. Генпрокуратура Грузії відкрила проти них справу за статтею про перевищення службових повноважень із застосуванням насильства під час протестів.

Антиросійські протести у Грузії: дивіться відео