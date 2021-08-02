Експрезидента Киргизстану, якого розшукували через корупцію, привели на допит до слідчих: відео

Експрезидента Киргизстану Аскара Акаєва доставили на допит до Держкомітету нацбезпеки у Бішкеку. Напередодні його оголосили у розшук через участь у корупційних схемках.

Політика підозрюють в участі в корупційних схемах при реалізації проєкту з будівництва золовидобувного кар'єру "Кумтор" у 1990-х роках.

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Деталі розслідування

За версією слідства, експрезидент Акаєв був тричі замішаний у схемах проєкту "Кумтор".

У 1992 році під час погодження будівництва золоторудного кар'єру.

У 1994 році під час внесення змін у план проєкту

У 2003 році під час реконструкції.

Він, як й інші високопосадовці того часу, підозрюється в отриманні хабарів та реалізації невигідного країні проєкту.

Інформацію про деталі розслідування у Держкомітеті нацбезпеки Киргизстану обіцяють оприлюднити пізніше.

Про результати проведених слідчих дій та прийнятих по ньому процесуальних рішень, в тому числі щодо Акаєва, ДКНБ буде додатково інформувати громадськість,

– повідомляє відомство.

Розслідуванням справи займається Міжвідомча слідча група, якій президента зараз і передали.

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