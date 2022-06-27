Експрезидента Молдови Додона звинувачують у перевищенні повноважень

Справа стосується дій експрезидента, коли він був на посаді міністра економіки та торгівлі у 2008 – 2009 роках.

Раніше Експрезидента Молдови Додона відправили під домашній арешт

Майже 12 мільйонів вивели в офшори

За інформацією прокуратури, Додон підписав висновок, за яким державна компанія "Енергоком" уклала контракт на постачання електроенергії до Молдови. Умови угоди були невигідні для країни.

У результаті цього Молдові завдали збитків в особливо великому розмірі. Сума сягнула 11,9 мільйона доларів. Ці гроші вивели на рахунки деяких офшорних компаній. Через угоду підвищили тарифи на електроенергію. Це торкнулося прав кінцевих споживачів - громадян Молдови.

Сам Додон провину не визнає.

Ексглава країни Ігор Додон відомий своїми проросійськими поглядами. Він бувпрезидентом Молдови з 2016 по 2020 рік. Проте президентські вибори 2020 року виграла Майя Санду.