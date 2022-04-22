Експрикордонник з Луганщини, який у лютому перейшов на бік Росії, отримав підозру

​​На Луганщині повідомили про підозру у державній зраді колишньому прикордоннику. У лютому 2022 року він зрадив присягу й перейшов на бік Росії.

Свідомо співпрацював із російськими злочинцями

Відомо, що тоді ж, у лютому, експрикордонник пройшов співбесіду з представниками окупаційної адміністрації Росії, які загарбали владу на Луганщині.

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Він добровільно вирішив вступити до лав новоствореної незаконної структури.

Так, підозрюваний обійняв посаду "працівника міліції" так званої "народної міліції" квазіреспубліки.

Що йому загрожує

Через це колишньому прикордоннику заочно повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану.

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Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк, з конфіскацією майна.