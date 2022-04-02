Експрокурорка трибуналу ООН закликала видати ордер на арешт Путіна

Колишня головна прокурорка ООН Карла Дель Понте сказала, що світова спільнота має видати ордер на арешт кремлівського диктатора. Вона це пояснила тим, що Путін винен у військових злочинах на території України.

Дель Понте була головою трибуналів щодо військових злочинів у Руанді та колишній Югославії. Тому вона порівняла терор, який чинять росіяни із найжахливішими подіями, які були в цих країнах.

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Назвала головні військові злочини

Експрокурорка ООН про це говорила в одному з найвідоміших швейцарських ресурсів. Матеріал оприлюднили 2 квітня.

Які військові злочини в Україні виокремила Карла Дель Понте:

напади на мирних жителів;

руйнування цивільних будівель;

знищення цілих сіл;

масові поховання.

Вона сказала, що всі з цих злочинів необхідно розслідувати. Адже тільки це допоможе притягнути винних до відповідальності.

Путін — військовий злочинець,

– сказала Карла Дель Понте.

Вона додала, що її колишні колеги повинні зафіксувати всі порушення та затримувати всіх причетних до них. Це дозволить рухатися по вертикалі правління Кремля.

Навіть Путіна зможуть покарати

Дель Понте вважає, що згодом можна буде притягнути до відповідальності навіть головного російського тирана. Вона говорила про потенційне покарання Путіна відштовхуючись від свого професійного досвіду.

Коли почалося розслідування щодо Слободана Мілошевича, він все ще був президентом Сербії. Хто б тоді міг подумати, що колись його засудять? Ніхто,

– підкреслила експрокурорка.

Проте диктатор повторює багато речей, які колись робив Адольф Гітлер. Тому для нього цілком актуальним залишається й варіант самогубства у власному бункері.

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