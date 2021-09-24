Ексрегіонала, який відсидів за хабар, призначили керівником будинку офіцерів ЗСУ, – волонтер

У 2012 році на хабарі спіймали на той час члена "Партії регіонів" Ігоря Осипенка. Суд покарав його 9 роками ув'язнення.

Утім, чоловік не зник з українського громадського простору. У 2021 році він начебто став керівником Центрального будинку офіцерів.

Варто знати Поліцейські лідирують: посадовці яких відомств найчастіше брали хабарі у 2021 році

Осипенко відсидів за хабар, а тепер очолив будинок офіцерів

У 2021 році Ігоря Осипенка нібито призначили керівником Центрального будинку офіцерів Збройних сил України у Києві. Цю "веселу історію" у фейсбуці розповів волонтер Роман Сініцин.

Проблема в тім, що Осипенка (тоді був депутатом Київської обласної ради від "Партії регіонів") у 2012 році впіймали на хабарі й засудили до 9 років позбавлення волі, як писала "Українська правда".

як писала "Українська правда". Мовилося про 240 тисяч доларів, які регіонал взяв за сприяння в оформленні документів на землю, перебуваючи на чолі обласного управління культури. Утім, у колонії чоловік був тільки рік, а вийшов звідти "за станом здоров'я".

Тепер Осипенко керує будинком офіцерів, у якому відбуваються церемонії прощання із загиблими військовими ЗСУ. З цього приводу Сініцин звернувся до глави Міноборони Андрія Тарана:

У вас кращої кандидатури на цю посаду не знайшлося? Треба колишнього корупціонера призначати тільки тому, що він на акордеоні грати вміє?

Це відсилка до того, що після виходу з колонії Осипенко влаштовував гастролі, граючи на акордеоні.

Осипенко й акордеон: дивіться відео

Цікаво, що вже влітку 2019 на той час вже ексрегіонал знову знайшов роботу в Київській обласній раді: спершу помічника голови ради патронатної служби, а потім – заступника начальника управління з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства виконавчого апарату.



Ігор Осипенко у Київській обласній раді / Фото Київської облради

Зверніть увагу також на такі новини:

На хабарі спіймали чиновника Міноборони, який "розв'язував питання" у справі Микитася.

А суддя з Мукачева отримав 7 років в'язниці за хабар у 2000 гривень.

Повний текст публікації Романа Сініцина у фейсбуці:

Сідайте, беріть чайок, зараз веселу історію розкажу (насправді ні).

Отже, на першому розмитому фото з оперативної зйомки СБУ, далекого 2012 року, мало хто впізнає такого собі Ігоря Осипенка. Тоді він був начальником управління культури і туризму Київської обласної ради. І його впіймали під час отримання хабаря у 240 тисяч доларів за сприяння в оформленні документів із розширення меж села Княжичі у Броварському районі. Доказів там було достатньо, тому суд впаяв 9 років ув'язнення, а його спільнику Нестеренку – 8.

Але Ігор Осипенко тоді був не зовсім дурачком і став "ухилятись" від виконання вироку. Тобто, втік і був оголошений у розшук. Про це в дрімучому 2012 писали журналісти й знімали сюжети, але Осипенко толком не сів, бо відмазував його тодішній губернатор Присяжнюк і акордеоніст Ян Табачнік, бо Осипенко теж акордеоніст і типу учень останнього.

Ну "не по масті" депутату Київської облради від "Партії регіонів" в тюрмі сидіть. Журналістам перед вироком він казав, що в тюрму не поїде, хоча сумочку і мило купив. "Я тюрми не боюсь, але я туди не піду. Я сказав своїй мамі, я сказав всім: я позору в сім'ї не хочу. Краще я вирішу самотужки це питання, і ніхто тоді не винен… Я був позавчора на Троєщині, купив собі сумочку і мило, спакувався, тому я не переживаю", – отак казав.

Ну, рік в Мартусовці таки відсидів і потім якось вийшов. А що ж робить Ігор Осипенко зараз запитаєте ви? А все у нього добре. Торік був заступником начальника управління виконкому Київської обласної ради. Зараз у статусі радника Володіна – керівника Київської ОДА.

Але ще більша дичина, що зараз Осипенко – тимчасовий виконувач обов'язків керівника Центрального будинку офіцерів ЗСУ. Того самого, на Печерську. І очевидно, що його призначать керівником вже без приставки Т.В.О.

Саме у будинку офіцерів періодично відбуваються прощання з загиблими офіцерами Збройних сил, події для військових, саме там розміщений музей і так далі.

Андрій Таран, Міністерство оборони України – у вас кращої кандидатури на цю посаду не знайшлось, треба колишнього регіонала і корупціонера призначати керувати будинком офіцерів тільки через те, що він на акордеоні грати вміє?