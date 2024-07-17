Ексрозвідник Роман Червінський вийшов із СІЗО
Джерело:Суспільне
Нещодавно з'явилася інформація про те, що ексрозвідника Романа Червінського випустять із СІЗО під заставу. Втім, його утримували під вартою до внесення коштів.
Учора, 16 липня, за ексрозвідника внесли заставу у розмірі 9 мільйонів гривень. Вже сьогодні Червінський вийшов із СІЗО.
Дивіться також Мер Мукачева вийшов на волю, сплативши заставу в розмірі 30 мільйонів гривень, – ЗМІ
Червінський вийшов на волю
Учора ввечері стало відомо, що за Червінського було внесено заставу у розмірі 9 мільйонів гривень. Уранці 17 липня кореспонденти Суспільного повідомили, що ексрозвідник вийшов на волю.
Роман Червінський вийшов зі слідчого ізолятора,
– написали журналісти.
Також Червінський дав коментар з приводу свого звільнення.
"Окремо дякую двом суддям, які винесли рішення, тому що третій був проти цього питання і вдячний їм за те, що я побачу своїх дітей сьогодні це саме головне для мене", – сказав він.
Червінський вийшов із СІЗО: дивіться відео
Нагадаємо, що про звільнення Червінського стало відомо ще 15 липня. Втім, його утримували під вартою до того часу, доки не була внесена застава.
Що відомо про справу розвідника Романа Червінського
- У квітні 2023 року СБУ звинуватила колишнього співробітника ГУР Романа Червінського у провалі самовільної операції з вербування російського пілота, яка призвела до обстрілу аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області.
- За словами речника СБУ Артема Дехтяренка, Червінський діяв всупереч застереженням Служби безпеки та без згоди відповідних державних органів. В результаті російські спецслужби отримали інформацію про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків, що дозволило армії Росії обстріляти аеродром.
- Покарання за цей злочин передбачає позбавлення волі на термін від восьми до 12 років. Судові засідання у справі Червінського тривають у Кропивницькому з 12 квітня. До цього майже рік вони проходили в Києві.
- Роман Червінський називає справу проти себе політичним замовленням і вважає її помстою за розкриття у 2021 році інформації про зраду на рівні Офісу президента, яка призвела до зриву спецоперації щодо російських найманців ПВК "Вагнер". Він стверджує, що звинувачення проти нього сфальсифіковані, а спецоперація була погоджена.