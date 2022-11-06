У Києві 7 листопада буде форс-мажор зі світлом: пояснення енергетиків

Через нестабільну ситуацію в енергосистемі в жителів столиці з початку тижня світло можуть вимикати не лише за графіком. Пов'язано це з дефіцитом електроенергії.

Кияни уже звикли до того, що світла може не бути в їхніх оселях по три рази на добу. Однак від завтра, 7 листопада, ситуація може стати ще більш критичною через повідомлення від Укренерго про дефіцит, з яким не "справляються" наявні графіки.

Читайте також Київ планує тотальну евакуацію у разі повної відмови електромережі, – NYT

Ситуація з енергетикою в столиці

Як повідомляють у Київській міській держадміністрації, нестача електроенергії лише зростає. Жителям столиці варто бути готовими до того, що уже від 07:00 понеділка може не бути світла.

Через дефіцит електроенергії в Києві 7 листопада можуть застосовуватись екстрені відключення світла. Під час таких відключень графіки не будуть діяти,

– написали в КМДА.

Прогнозується, що дефіцит в енергосистемі на 32% більший, аніж це передбачено графіками. Однак в держструктурі запевнили, що такі заходи є вкрай необхідними, аби не допустити перенавантаження високовольтної інфраструктури.

Окрім того, прокоментував можливий форс-мажор на своїй сторінці в фейсбуці Сергій Коваленко – представник компанії YASNO, що спеціалізується на електроенергії. Він зазначив, що розуміє ситуацію українців, та сказав, що в обставинах, коли все постійно змінюється, складно щось планувати. Однак екстрені відключення вводяться, аби не зашкодити мережам ще більше.

Кияни повинні бути готовими до всього

У разі настання повного блекауту в Києві – тобто відключення світла – відбуватиметься евакуація місцевого населення. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. Однак, за словами влади, наразі ситуація контрольована і поки немає причин говорити про занурення в тотальну темряву.



Як підготуватися до блекауту / Картинка 24 каналу

Жителям столиці не варто панікувати, а натомість рекомендовано економити за можливості світло та тримати завжди зарядженими телефони та павербанки.



Як зберегти заряд на телефоні у разі відключення світла / Поради 24 каналу

Нагадаємо, в українських телеграм-каналах з'являється дедалі більше відео, на яких видно моменти відключення світла у Києві. Ці кадри надзвичайно вражають.

Варте уваги – поради на випадок відсутності світла, води та газу: дивіться відео